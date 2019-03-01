فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي حول فنزويلا

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استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا في مجلس الأمن.
وكشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الفنزويلي، إليوت أبرامز، أن مشروع القرار الأمريكي سيتضمن "بشكل أكيد" موضوع المساعدات الإنسانية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستشدد أيضا عقوباتها على كاراكاس.
ولا تخفي الولايات المتحدة، التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، "رئيسا مؤقتا" للبلاد، أن رؤية واشنطن لحل الأزمة في البلاد تقتضي رحيل "الدكتاتور"، كما تسمي رئيس الدولة القائم، نيكولاس مادورو.