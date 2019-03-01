سوريا: تركيا تستعد لضم 15 ألف مقاتل من القاعدة للقوات الموالية لها

قال موقع "أحوال" الإخباري التركي، إن أنقرة تعمل تركيا على الترويج لدورها "الإيجابي" في سوريا عبر وسائل الإعلام، زاعمةً أن السوريين يعلقون آمالهم عليها للتدخل وكبح جماح هيئة تحرير الشام، القاعدت سابقاً، التي صنفتها تركيا أخيراً "إرهابية".

وسربت صحف تركية مقربة من الحكومة، حسب الموقع أن ما يقارب الـ 15 ألف مقاتل من هيئة تحرير الشام، من أصل نحو 20 ألف، يرغبون في الانضمام إلى "الجيش الوطني"، القوة التي أنشأتها تركيا في محاولة لتوحيد المعارضة في شمال غربي سوريا، وفقاً لما نقلته بي بي سي.