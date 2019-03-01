كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزير الزراعة البريطاني بسبب الخلاف على بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس، اليوم الخميس، من منصبه، بعد قرار رئيسة الحكومة تيريزا ماي منح النواب إمكانية تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير في رسالة الاستقالة إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من الأحداث محورها الأساسي أن يملي الاتحاد الأوروبي شروط كل تأجيل وإهانة بلدنا"، وأضاف "لا يمكننا التفاوض على بريكست يتوج بنجاح إذا لم نكن مستعدين للخروج حقيقة من الاتحاد الأوروبي".

ولم تكن ماي ترغب في تأجيل 29 مارس 2019 المقرر لطلاق المملكة والاتحاد، لكنها اضطرت لتغيير استراتيجيتها بعد أن قال العديد من أعضاء حكومتها إنهم لن يقبلوا خروجا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وندد مناصرو بريكست داخل حزب المحافظين بهذه المقاربة الجديدة، وصوت 20 من نواب الحزب ضد خطة ماي مساء أمس الأربعاء، وامتنع عشرات عن التصويت، لكن الاستراتيجية الجديدة اعتُمدت بأغلبية واسعة من 502 صوتاً مقابل اعتراض 20.

وبموجب هذه الخطة فإن ماي ستعرض مجدداً على البرلمان في موعد أقصاه 12 مارس المقبل، الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي، بعد رفض الاتفاق بشكل واسع في البرلمان في منتصف يناير الماضي.