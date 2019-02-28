بكلمات مؤثرة على فايسبوك.. مشاكل عاطفية تدفع طنجاويا للانتحار

بكلمات مؤثرة، ودع شاب من مدينة طنجة، أصدقائه وأسرته يومه الخميس، حيث قرر الانتحار بالقرب من شاطئ واد آليان، دون معرفة سبب إقدامه على هذا الفعل.

وكتب الشاب في آخر تدوينة له “سمحولي يا أصدقائي إذا غلطت في حقكم…سمحلي إلى الأبد”.

وترجح مصادر مقربة من الضحية، أن سبب انتحاره راجع إلى مشكلة عاطفية، فيما شكل انتحاره صدمة قوية في نفوس أصدقائه، الذين لم يستوعبوا هذا الفعل، كما تفاعل مجموعة من أصدقائه مع المنشور، وكتبوا عبارات من قبيل الله رحموا”،”اللهم اغفر له”، “أنا لله وانا إليه راجعون”.

وتجدر الإشارة، إلى أن حالات الانتحار في جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعرف ارتفاعا مهولا،حيث سجلت مدينة شفشاون أعلى نسبة من الانتحارات على مستوى الجهة.