مأساة.. سقوط باب مؤسسة يتسبب في وفاة تلميذة في الصخيرات

توفيت صباح اليوم الخميس، تلميذة تدرس بقسم التعليم الأولى، داخل مجموعة مدارس في جماعة عين العتيق، بعدما سقط عليها الباب الرئيسي للمدرسة.
وأفادت المديرية الإقليمية بالصخيرات تمارة، في بلاغ قبل قليل، أن الحادثة التي وقعت خلال الفترة الصباحية، توفيت التلميذة، كما تعرضت السيدة المكلفة بالإطعام المدرسي إلى إصابة ليست بالخطيرة.
وأوضح المصدر ذاته، أن التمليذة “ض.ق” توفيت نتيجة إصابتها، مؤكدة المؤسسة التعليمية استفادت من تأهيل شامل خلال الموسم الدراسي 2016-2017.
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