تفاصيل جديد في قضية وفاة رضيع بسبب “مازوط” سيارة الإسعاف

عرفت المحكمة الابتدائية ببني ملال اليوم الخميس، جلسة محاكمة رئيس جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان في قضية ما يعرف ببنزين سيارات الإسعاف، حيث يتابع بتهم التشهير وإهانة موظف عمومي، فيما قرر القاضي تأجيل المحاكمة لجلسة 14 مارس المقبل.

وقال جمال السقاوي المتابع في هذه القضية لـ”اليوم 24″، أن تفاصيل القضية تعود لسنة الماضية، حين عاينوا كجمعية حقوقية مطالبة إدارة المستشفى عائلة مبلغ 1500 درهم لنقل طفل كان في حالة خطر عبر سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، وذلك من المستشفى الجهوي ببني ملال نحو الدار البيضاء.

وأكد المتحدث ذاته، أنه كرئيس جمعية حقوقية تفاجئ لمتابعته بسبب فضحه لما أسماه “فساد” بالمستشفى، حيث أكد أن سيارات الإسعاف بالمستشفيات العمومية للمغرب هي بالمجان.

وأضاف السقاوي، إنه كان ينتظر فتح تحقيق مع المسؤولين على قطاع الصحة بالجهة بخصوص مطالبة المرضى بمبالغ مالية خاصة ببنزين سيارة الإسعاف، عوض متابعته.

وكانت قضية وفاة الرضيع بني ملال بسبب عجز والده عن أداء مصاريف كازوال سيارة الإسعاف لنقله إلى الدارالبيضاء لتلقي العلاج، قد وصلت إلى البرلمان، وخلقت جدلا واسعا جدا.

الغانمي محمد، أب الرضيع، ظهر في شريط فيديو، نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حكى فيه أنه عجز عن إنقاذ حياة ابنه، الذي ولد في خنيفرة، ونقل إلى بني ملال للاستشفاء، بعد مطالبته بأداء كزوال رحلة سيارة الإسعاف إلى الدارالبيضاء، وهو ما لم يستطع تنفيذه لقصر ذات اليد، قبل أن يموت الرضيع ين يديه في باب مستشفى بني ملال.