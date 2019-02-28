رسميا.. برشلونة ينهي كل الجدل ويحسم مستقبل جوردي ألبا

توصل نادي برشلونة الإسباني، إلى اتفاق رسمي مع لاعبه ونجمه الإسباني جوردي ألبا، من أجل تمديد عقده مع النادي لخمسة مواسم إضافية، ليضع بذلك حد لكل الشائعات التي تحدثت عن قرب رحيله.
وأعلن النادي الكاتالوني، على موقعه الرسمي على الأنترنيب، أن “برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، حتى صيف 2024”.
وأضاف: “في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي”.
ويعتبر ألبا واحدا من أبرز الأسماء في الفريق الكتلوني، ويعتبر هذا الموسم هو السابع له بملعب “الكامب نو”.
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