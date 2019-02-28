انت الان تتابع تفاصيل خبر انفجار بالموصل يعيد "أيام داعش" بعد فترة من الهدوء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 11:27 مساءً - قُتلت امرأة عراقية وأُصيب 14 مدنياً آخرين، اليوم الخميس؛ إثر انفجار سيارة مفخخة في الجانب الشرقي من مدينة الموصل، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان لها: إن "اعتداء إرهابياً بواسطة سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في الموصل أدى لمقتل امرأة وإصابة 13 آخرين".

وهذا أول انفجار في الموصل بعد فترة من الهدوء وعودة الحياة إلى المدينة التي جرى إخضاعها لما يسمّى "حكم الخلافة".

ورغم إعلان بغداد، نهاية 2017، هزيمة تنظيم "داعش" بعد استعادة الموصل، فإن هجمات مسلحي التنظيم تواصلت بشكل محدود في بعض المناطق من شمالي وغربي العراق.

وزاد نشاط التنظيم مؤخراً في المناطق الحدودية مع سوريا، بعد ورود أنباء عن فرار مئات من عناصره إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت هجماته في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.‎