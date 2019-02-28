شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في انفجار بمدينة الموصل العراقية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:48 مساءً, 28 فبراير 2019 م المناطق - واس أصيب 4 أشخاص بجروح بانفجار يعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل, مركز محافظة نينوى, شمالي العراق مساء اليوم.

وأفاد مصدر أمني محلي بأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث الذي وقع في منطقة المجموعة الثقافية أمام جامعة الموصل, وباشرت التحقيق في ملابساته, موضحًا بأن حصيلة الانفجار أولية قابلة للارتفاع.

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