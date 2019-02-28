القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

قلل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي من أهمية جولة وفد أميركي في المنطقة لبحث دفع جهود إعلان صفقة القرن للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال المالكي ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية “إننا لا نتوقع من الإدارة الأميركية الحالية أية خطوات أو مواقف قد تكون في صالح القضية الفلسطينية”. وأضاف المالكي أن الإدارة الأميركية “تقوم حاليا بمحاولة الترويج لما يسمى صفقة القرن من خلال البعد الاقتصادي باعتقاد أن الأموال التي ستجمعها من شأنها أن تغري الجانب الفلسطيني للتنازل عن حقوق شعبنا المشروعة”. وأضاف :”لن يتم التنازل عن أي حق من حقوقنا الشرعية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ونعتبر أن مواقف وإجراءات الإدارة الأميركية واضحة ومعادية منذ البداية تجاه شعبنا”. واتهم المالكي الإدارة الأميركية بأنها تتبني المواقف والمطالب الإسرائيلية وتقوم بتنفيذ أجندة حكومة الاحتلال بشكل كامل على حساب القضية الفلسطينية.

كانت هذه تفاصيل خبر الفلسطينيون لا يتوقعون أي مبادرة إيجابية من واشنطن لتحقيق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.