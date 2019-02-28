مقتل 5 أطفال في مجزرة حوثية جديدة جنوبي الحديدة

قتل 5 أطفال بينهم اثنان من أسرة واحدة، مساء الخميس، جراء قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي الحديدة، غربي اليمن، بعد مرور اليوم الأخير من المهلة المحددة لانسحابها من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وأكد تقرير لألوية العمالقة، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن قذائف هاون حوثية استهدفت قرى منطقة الناصر الأسفل غرب مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، أسفرت عن مقتل 5 أطفال.

والأطفال الخمسة هم: (حاتم محمد عبدالرزاق، والشقيقان بشير ويوسف جابر علي، ومحمد حسين سالم، وعبدالجبار صغير)، وجميعهم قتلوا بعد سقوط إحدى قذائف الهاون بالغة التأثير وحولت أجسادهم إلى أشلاء.

من جانبهم، أكد أهالي منطقة الناصر الأسفل أن قذيف حوثية سقطت وسط تجمع للأطفال، وقد حاولوا إسعافهم إلى مستشفى الخوخة الريفي لكنهم فارقوا الحياة إثر إصابتهم البالغة؛ بسبب انتشار الشظايا في أجسادهم.





يشار إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت قبل أسابيع مجزرة بشعة بحق المدنيين في بلدة "المتينة" في المديرية ذاتها غربي اليمن، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

وتزامنت المجزرة الحوثية في منطقة الناصر الأسفل غرب مديرية التحيتا، مع انتهاء اليوم الأخير من المدة المحددة، والمقدرة بـ14 يوما، لخروج مليشيا الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى، وفقا لاتفاق لجنة إعادة الانتشار حول آلية تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة توصل الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار، وانسحاب مليشيا الحوثي من مينائها الذي يشكل شريان حياة لملايين اليمنيين.

كما توصلت الأمم المتحدة إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، خرقتها المليشيات الحوثية بين الحين والآخر.





والأربعاء الماضي، جدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، التأكيد على انفتاح الحكومة الشرعية على كافة الحلول السياسية التي تسهم في تجنيب بلاده المزيد من الدمار وسفك الدماء، مؤكدًا حرص حكومته على التنفيذ الكامل لاتفاق السويد فيما يخص مدينة وموانئ الحديدة وتبادل الأسرى والمختطفين دون تجزئة أو تسويف.