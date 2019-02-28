شكرا لقرائتكم مصر .. النائب العام يأمر بحبس سائق قطار الموت و٥ آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، حبس سائق الجرار المتسبب فى حادث محطة مصر و5 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكر النائب العام في بيان أنه ‎استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطه مصر، تقرر حبس 6 متهمين وهم كلا من: سائق الجرار 2305 ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات".

وكشف النائب العام في بيان سابق سبب حادث القطار الذي وقع الأربعاء وأسفر عن مقتل 22 شخصا حرقا وإصابة 38 آخرين.

وقال إن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما"

وأضاف البيان: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية".

وتابع البيان: "الجرار اصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 20 شخصًا (ارتفع عدد الضحايا لاحقا) ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم".