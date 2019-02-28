شكرا لقرائتكم شاهد.. مجزرة حوثية جديدة تستهدف أطفال الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتكبت ميليشيات الحوثي، الخميس، مجزرة جديدة راح ضحيتها 5 أطفال بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بينهم طفلان من أسرة واحدة.

وأفاد سكان محليون ان ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون منطقة الناصر الأسفل السكنية، غرب مديرية التحيتا بالحديدة، ما أدى الى مقتل ٥ أطفال.

واضافوا أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء.

وذكر المركز الاعلامي لالوية العمالقة في الجيش اليمني، ان أسماء الاطفال القتلى جراء القصف الحوثي هم: 1_ حاتم محمد عبدالرزاق 2_بشير جابر علي 3_ يوسف جابر علي 4_ محمد حسين سالم 5_عبدالجبار صغير محمد.

وتواصل ميليشيات الحوثي مجازرها وجرائمها وإنتهاكاتها للمدنيين في الحديدة رغم الهدنة القائمة التي ترعاها الامم المتحدة بموجب اتفاق السويد الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين .