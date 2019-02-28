زعيم المعارضة الفنزويلية يصل إلى البرازيل للقاء رئيسها

اسماء السيد - يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الخميس في برازيليا الرئيس جاير بولسونارو، إضافة إلى دبلوماسيين يمثلون دولًا اعترفت به رئيسًا بالوكالة في فنزويلا، التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة.

"الخليج 365": بعد هذه الزيارة التي لم يعلن عنها إلا قبل ساعات من حدوثها، والهادفة إلى حصول المعارض على مزيد من الدعم، من المقرر أن يعود غوايدو إلى فنزويلا، التي غادرها، رغم أمر قضائي بمنعه من السفر. وقد يتعرّض غوايدو للتوقيف الفوري، كما سبق أن حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي الوقت الذي سيجري فيه غوايدو لقاءاته في برازيليا، دُعي مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروعي قرارين متنافسين حول فنزويلا، أحدهما طرحته موسكو، والآخر واشنطن، وكلاهما مصيره الفشل على الأرجح.

يجسد ذلك الانقسام الدولي حول فنزويلا، حيث تدعم دول، مثل الصين وروسيا وكوبا وإيران وسوريا مادورو، في حين يلقى زعيم المعارضة دعمًا من خمسين دولة، بينها الولايات المتحدة والبرازيل وغالبية دول الاتحاد الأوروبي. ووصل غوايدو إلى العاصمة البرازيلية الليلة الماضية قادمًا من كولومبيا، حيث عاين عملية إيصال مساعدات إلى فنزويلا.

عطلت قوات الأمن الفنزويلية على الحدود وصول هذه المساعدة السبت الماضي، إضافة إلى أطنان من الأغذية والأدوية كان يفترض أن تصل عبر حدود البرازيل مع فنزويلا.

ومن المقرر أن يجتمع غوايدو على الساعة 14:00 (17:00 ت غ) برئيس البرازيل اليميني المتشدد جاير بولسونارو، وهو أحد أبرز داعميه الإقليميين ومناهض بشدة للأنظمة اليسارية. وقال أوتافيو ريغو باروس المتحدث باسم الرئاسة إن رئيس البرازيل "سيستقبل غوايدو في إطار زيارة شخصية".

كما سيجتمع زعيم المعارضة الفنزويلية بوزير الخارجية البرازيلي إيرنستو أروجو، الذي زار الحدود مع كولومبيا، ليعبّر عن دعم البرازيل "لأشقائها الفنزويليين". وقال في تغريدة "إن الدبلوماسية البرازيلية تجدد تأكيد دعمها الثابت واللامشروط لحرية فنزويلا".

وقالت تيريزا بالاندريا ممثلة غوايدو في البرازيل إن زعيم المعارضة الفنزويلية سيلتقي أيضًا "العديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في برازيليا (للدول) التي اعترفت به رئيسًا بالوكالة شرعيًا لفنزويلا". ومن المقرر أن يعقد غوايدو مؤتمرًا صحافيًا في الساعة 16:15 (19:15 ت غ).

حرب أهلية

وقال نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو الأربعاء في مقابلة مع قناة غلوبو نيوز إن "حربًا أهلية" في فنزويلا تشكل "سيناريو ممكنًا بسبب الوضع في البلاد". وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في الأسبوع الماضي أكد أن تدخلًا عسكريًا أميركيًا في فنزويلا "سيكون بلا معنى".

وعطلت السلطات الفنزويلية حملة المساعدات الإنسانية التي تنسقها المعارضة لمواجهة وضع مأساوي في البلاد، معتبرة أنها ليست سوى ذريعة لتدخل عسكري أميركي للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

كان غوايدو شارك الاثنين في بوغوتا في اجتماع لمجموعة ليما المكونة من 13 دولة لاتينية أميركية وكندا. وتعهد الاجتماع بالضغط لإجبار الرئيس مادورو على مغادرة الحكم، لكن مع استبعاد اللجوء إلى القوة لتحقيق ذلك.

لم يعلن غوايدو موعد عودته إلى فنزويلا، وما إذا كان سيسافر مباشرة من برازيليا، في حين أعلن أنصاره تعبئة الجمعة في كراكاس لمناسبة عودته المتوقعة.

وقال زعيم المعارضة الفنزويلية الثلاثاء في بوغوتا إنه ينوي العودة إلى فنزويلا رغم مخاطر اعتقاله. وقال مادورو لقناة إيه بي سي الأميركية إن ما سيحلّ بغوايدو "في يد القضاء".