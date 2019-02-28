إخواني منشق: الإخوان استغلوا حادث محطة مصر للشماتة

صدى البلد - عبد الخالق صلاح

أكد مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنشق عن الجماعة؛ أن حادث محطة مصر كان عن عمد ومدبر وليس مجرد خطأ بشري.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية « النهار»؛ أنه بحث قضية حادث قطار محطة مصر؛ موضحا أن الإخوان استغلوا الحادث للشماتة، وكانوا يتمنوا ارتفاع عدد الضحايا إلى 70 شخصًا.

وكشف مختار؛ محاولات الجماعة الإرهابية؛ لتأجيج الرأي العام؛ من خلال كتائبهم الإلكترونية وقنواتهم الإرهابية؛ مشيرا إلى أنه قرأ تغريدة لأحد الإرهابين يقول فيها:...