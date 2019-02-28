اليوم الجديد قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، الخميس، توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في 3 قضايا فساد، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت وسائل إعلام بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن لائحة الاتهام تتضمن تحديد موعد جلسة استماع لنتنياهو في القضايا الثلاث المشتبه بها، فيما نشرت ملف لائحة الاتهام المكون من 57 صفحة.

وأفادت صحيفة “معاريف”، أن نتنياهو يواجه تهمة الرشوة في القضية المعروفة باسم “الملف 4000″، المتعلقة بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة اتصالات بقيمة مليار شيكل، مقابل قيام موقع...

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. اتهام نتنياهو في 3 قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.