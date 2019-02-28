عمران خان: سنطلق سراح الطيار الهندي يوم الجمعة كبادرة سلام

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمام البرلمان في إسلام آباد، أن السلطات في بلاده ستطلق يوم الجمعة سراح طيار هندي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.

من جهتهم، لفت مسؤولون في وزارة الدفاع الهندية إلى أن الحكومة "سعيدة" لأن باكستان قررت إعادة طيار بسلاح الجو الهندي الذي سقط في الأسر بعد إسقاط طائرته، مشيرةً إلى أنها تتطلع لعودته.