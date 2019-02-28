مندوب روسيا بمجلس الأمن: نرفض مشروع القرار الأميركي بشأن فنزويلا

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "الولايات المتحدة لا تحترم سيادة فنزويلا"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بحكومة فنزويلا".
وخلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرار أميركي وروسي بشان فنزويلا، لفت إلى "أننا نرفض مشروع القرار الأميركي بشأن فنزويلا"، معتبراً أن "اعتماد مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن سيشكل سابقة بمجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام".
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