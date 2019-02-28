هجوم على مجموعة من "الحشد الشعبي" في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العارقي، في بيان، أن "اعتداء إرهابياً بواسطة عبوة ناسفة، استهدف سيارة نوع "بيك اب" تابعة للحشد الشعبي في جزيرة الحضر جنوب غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد".

ولفتت الخلية إلى أن الاعتداء أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الحشد بجروح.

وألمحت خلية الإعلام الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية أجرت عملية بحث وتفتيش في مكان الحادث.