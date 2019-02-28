سفير فرنسا بمجلس الأمن: مفتاح عودة اللاجئين السوريين في دمشق لا بأي مكان آخر

أكد السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر أن "الأزمة السورية مستمرة ولم تصبح وراءنا"، مشيراً إلى أن "النظام ينتهك وقف النار شمال سوريا باستمرار"، مشدداً على أن "مفتاح عودة اللاجئين السوريين في دمشق لا بأي مكان آخر".

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أوضح ديلاتر أن "انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان لا تزال تفلت من العقاب"، لافتاً إلى أن "أمامنا فرصة لإنهاء النزاع السوري عبر حل سياسي شامل".

وشدد على أن "سقوط تنظيم "داعش" المقبل في الباغوز سيكون انتصارا كبيرا"، مشيراً إلى "أننا قلقون من وجود "جبهة النصرة" الإرهابية بإدلب ولكن علينا حماية المدنيين".

واعتبر ديلاتر أنه "يجب منع أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا وموقف فرنسا لم يتغير بهذا الشأن"، مؤكداً أنه "يجب أن يكون هناك ضغط دولي لحماية المدنيين بسوريا".