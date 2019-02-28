رئيس الوزراء الهندي: سنقف كالصخرة في وجه هجوم الأعداء

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشعب الهندي إلى "الوقوف كحائط في وجه هجوم الأعداء".

وأوضح مودي "أنني أدعو الشعب إلى التوحد، لأن العدو يسعى إلى زعزعة استقرار الهند"، مشيراً إلى أن "البلاد برمتها متحدة وتقف إلى جانب جنودنا، والعالم ينظر إلى إرادتنا الموحدة، ونحن نؤمن بقدرات قواتنا".

وكانت رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن أنه سيتم إطلاق سراح الطيار الهندي الذي أسرته القوات الباكستانية بعد إسقاط طائرته أمس في كشمير الهندية غدا الجمعة كبادرة حسن نية.