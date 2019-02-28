مصر تفرج عن 4 من قيادي حركة حماس تم احتجازهم منذ 4 سنوات

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المصرية أفرجت عن أربعة من قيادي حركة "حماس" احتجزتهم في مصر منذ أربع سنوات. وأشارت المصادر لقناة "RT" إلى أنه تم الإفراج عن المحتجزين بعد وساطة من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وجاء الإفراج عن القياديين بعد تأكيد هنية أن ملف المفقودين الأربعة والذي ناقشه مع الجانب المصري، كان الأكثر أهمية. ووصل هنية والوفد المرافق له الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري من مصر، بعد زيارة استمرت 24 يوماً، بحث خلالها عددًا من الملفات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية والشأن الداخلي الفلسطيني.
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