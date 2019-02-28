ارتفاع بالحرارة غدا واحتمال أمطار خفيفة وتحذير من الجليد على علو 900 م صباحا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلب وبارد نسبيًا على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيًا مع بداية ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية واحتمال تساقط أمطارخفيفة محلية ليل الجمعة/السبت، نحذر من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 900 متر خلال ساعات الصباح الاولى.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال 1400 متر.

الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة نهارًا.