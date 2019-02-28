عبداللهيان: الأفضل لبريطانيا ادراج بعض الدول الحليفة لها بقائمة الإرهاب بدلا من حزب الله

اعتبر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان ان حزب الله يعتبر أكبر لاعب إقليمي في مكافحة الإرهاب، وعلى العالم أن يشيد و يقدر دور حزب الله اللبناني المستتب.

ولفت عبد اللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه سيكون من الأفضل لبريطانيا أن تدرج بعض الدول الحليفة لها واللتي تحتضن وتربي الإرهابيين في قائمة الإرهاب بدلا من حزب الله.