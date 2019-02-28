المشنوق: السنيورة قامة وطنية كبيرة لا تطالها الشبهات المختلقة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق أن "غدا يوم الحقيقة، والرئيس فؤاد السنيورة قامة وطنية كبيرة لا تطالها الشبهات المختلقَة".
كما زار المشنوق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وبحث معه في الأوضاع العامة.
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