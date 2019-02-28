محافظ جبل لبنان عمم على القائمقامين وضع صندوق للشكاوى

عمم محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي على القائمقامين إنفاذا لقرار وزيرة الداخلية ريا الحسن، وضع صندوق للشكاوى في المحافظات والقائمقاميات، لتلقي شكاوى ومراجعات المواطنين، على ان يتم الاعلان عنه في الإعلام ، وان يصار إلى إيداع وزارة الداخلية جدولا شهريا بعدد الشكاوى المقدمة والعدد المعالج منها وفقا لجدول معد لهذا الامر.

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