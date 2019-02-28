"رسائل هاتفية وسرادق".. "الصحفيين" تختتم استعداداتها للانتخابات غدًا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصوير- أحمد طرانه:

تنطلق غدًا، انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، لاختيار نقيب و6 أعضاء جدد، في الانتخابات التي تجرى كل عامين، فيما اختتمت اللجنة المشرفة على الانتخابات استعداداتها لاستقبال الانتخابات.

وتشهد الانتخابات منافسة كبيرة خاصةً على مقاعد العضوية في الوقت الذي شهدت فيه ترشح أكبر عدد على منصب نقيب الصحفيين، إذ تقدم 11 مرشحًا للمنصب، بينما يتنافس على مقاعد العضوية 51 مرشحًا.

وبدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات التجديد النصفي مساء أمس، في إقامة السرادقات الخاصة باللجان الانتخابية بمقر النقابة، وجرى توزيع اللجان في الدور الأرضي والأول والثاني والرابع، ولأول مرة يجرى عمل لجان في الدور الخامس وهو الدور غير المجهز أو المستغل منذ إنشاء مبنى النقابة.

ويصل عدد اللجان الانتخابية التي تم تجهيزها إلى 30 لجنة في مقر النقابة بالقاهرة بالإضافة إلى لجنة بفرعية النقابة في الإسكندرية ويشرف على عمليتي التصويت والفرز، 31 قاضيًا منتدبًا من مجلس الدولة، بعدما تقدمت اللجنة المشرفة بطلب لزيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة، ومناقشة مقترحات المقدمة من بعض الزملاء.

كما يتضمن جدول الأعمال، إعلان توصيات الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب و6 أعضاء المجلس، ويبدأ التسجيل اعتبارا من العاشرة صباحا.

من جانب آخر، قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، اتخاذ عدة إجراءات تسهيلا على الناخبين، للمرة الأولى يتم تنفيذها بخصوص عملية الإقتراع والفرز.

وأصدرت اللجنة بيانًا بعنوان "إرشادات للناخبين"، تضمنت 16 بندا أبرزها "كتابة الاسم "ثلاثي" في حال تشابهها، وأية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها، وضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب، مع ضرورة اختيار 6 أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت أو فوق السن، وتحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أول ثلاثة زملاء على أصوات تحت السن، وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته للفائزين ويمكن أن يكون جميعهم تحت السن.

كما قررت اللجنة طباعة كارنيهات للمحررين المعنيين بتغطية الانتخابات وذلك حتى يتمكنوا من دخول اللجان وقاعة فرز الأصوات، بالإضافة إلى إرسال رسائل على التليفون ببيانات كل عضو بالجمعية العمومية حتى يتمكن من الوصول إلى لجنته، كما سيتم تسليم الناخب عقب تسجيله في كشوف الجمعية بطاقة ورقية ببياناته.

كما أرسلت اللجنة المشرفة رسائل SMS للناخبين لتعريفهم بلجانهم الانتخابية.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، غدًا، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة دعت جموع الصحفيين بمناسبة انتخابات التجديد النصفي، للمشاركة في الانتخابات، لاختيار النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحفيين ووعيهم، لتعظيم حرية الرأي وإعلاء مبادئ الشفافية والحريات العامة.