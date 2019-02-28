المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان يصف محادثاته مع طالبان بأنها مثمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)

وصف المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية الأفغانية زلماي خليل زاد، المحادثات مع حركة طالبان التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة القطرية الدوحة، بأنها مثمرة.

وكتب خليل زاد - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - "تم الانتهاء من ثلاثة أيام متواصلة من المحادثات مع طالبان في الدوحة، الاجتماعات كانت مثمرة، نحن مستمرون في اتخاذ خطوات بطيئة وثابتة نحو التفاهم وفي نهاية المطاف السلام".

وأضاف السفير الأمريكي "سيأخذ الجانبان اليومين القادمين للمداولات الداخلية، مع خطط لإعادة تنظيم صفوفهم يوم السبت، لا تزال جميع القضايا الرئيسية الأربعة مطروحة".

وذكر خليل زاد أنه مع استمرار المحادثات في الدوحة هناك تقدم أيضًا في تشكيل فريق وطني في كابول مستعد للمشاركة في حوار داخل أفغانستان ومحادثات مع طالبان.

وكانت جماعة طالبان قد أعلنت في وقت سابق أن الجولة الأخيرة من المحادثات ركزت على انسحاب القوات الأجنبية ومنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين طالبان وممثلي الولايات المتحدة يوم السبت بعد يومين للراحة.