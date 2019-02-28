الشرطة: مقتل 25 شخصا في انفجار مقديشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشيو (د ب أ)

قال ضابط شرطة صومالي، اليوم الخميس، إن 25 شخصًا على الأقل قتلوا، بعد وقوع انفجار فى العاصمة مقديشيو.

وكانت الشرطة الصومالية قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن انفجارًا ضخمًا ضرب العاصمة الصومالية مقديشيو، بالقرب من فندق يرتاده المسؤولون بالحكومة.

وتسبب الانفجار فى إلحاق أضرار بالمتاجر الكائنة في شارع مكة المكرمة المزدحم، بينما اشتعلت النار في بعض المباني.

وسمع دوي إطلاق نار بصورة متفرقة في منطقة الانفجار أيضا.