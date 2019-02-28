فشل قمة ترامب وكيم فى فيتنام

كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن فشل اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فى فيتنام الذى لم يسفر عن التوصل لاتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.وقال ترامب للصحفيين بعد تقليص مدة المحادثات فى العاصمة الفيتنامية هانوى «بشكل أساسى كانوا يريدون رفع العقوبات كلية لكننا لا نستطيع فعل ذلك...كان يتعين أن ننسحب".ومع ذلك، قال ترامب إن كيم أكد له أنه سيواصل التوقف

عن التجارب النووية والصاروخية. وردا على سؤال حول ما إذا تم الاتفاق على قمة ثالثة مع كيم، قال ترامب للصحفيين «لا لم نتفق (...) سنرى ان كانت ستحدث».

اكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بهانوى أنهم طلبوا من كيم أن يفعل المزيد لكنه كان «غير مستعد للقيام بذلك».

ويأتى الإعلان عن التعثر، رغم أن كيم قال إنه ما كان ليحضر قمة فيتنام مع ترامب لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.وكذلك عبر عن ترحيبه بفتح مكتب اتصال أمريكى فى العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ.وقال كيم: «هناك أشخاص يرحبون بالاجتماع وآخرون متشككون» مضيفا «سأبذل قصارى جهدى للتوصّل إلى نتيجة جيّدة» فى المحادثات مع ترامب.

إلا إن ترامب من ناحيته اوضح إنه فى غير عجلة من أمره للتوصّل إلى اتفاق نووى مع كيم، منوها إلى العلاقة القوية بين الجانبين وأنه يكن احتراما كبيرا لكيم ولكوريا الشمالية.