فيديو.. أردوغان يتاجر بالقضية الفلسطينية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "أردوغان وصفقة القرن".

وأوضح الفيديو أن أردوغان لم يتوقف يومًا عن استغلال القضية الفلسطينية وادعاء مناصرتها، لكن الوقائع تثبت عكس تصريحاته،

فبحسب صحيفية "أحوال" التركية أردوغان وصهره "بيرات ألبيرق"، استقبلا سهر ترامب "جاريد كوشنر" ليعرض عليهما صفقة القرن، التي تهدفلتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن "كوشنر" أغرى تركيا التي تمر بأزمة اقتصادية حادة بزيادة التعاون الاقتصادي والمزيد من الاستثمارات الأمريكية وتخفيف العقوبات عليها، ولذلك تنكشف حقيقة أردوغان ويتضح للجميع متاجرته بالقضية الفلسطينية.