بعد فترة من الهدوء النسبي.. تفجير سيارة مفخخة في الموصل

أعلنت خلية الاعلام الأمني، عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الموصل شمال العراق. شمال العراق. وقالت الخلية في بيان إن السيارة المفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية، التي تقع في جامعة الموصل، قبل أن تنفجر وتسفر عن مقتل مدني وجرح 13 آخرين، وفق معلومات أولية.

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