أعلن مندوب سوريا لدى مجلس الأمن الدولي، بشار الجعفري، استعداد بلاده للتعاون مع المبعوث الأممي غير بيدرسن لإنجاح مهمته في تيسير الحوار السوري-السوري، بهدف دفع المسار السياسي قدما.
وقال الجعفري في كلمته أمام المجلس، إن "سوريا تجدد مطالبتها بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأمريكية والفرنسية والبريطانية والتركية على أراضيها".
وأضاف: "نطالب بضرورة حل ما يسمى بالتحالف الدولي،
وشدد الدبلوماسي السوري، على أهمية، إعادة الإرهابيين الأجانب من أوروبيين وغيرهم إلى دولهم، وقال: "تجب مساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين السوري والعراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجعفري: سوريا مستعدة للتعاون مع المبعوث الأممي غير بيدرسون لإنجاح مهمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.