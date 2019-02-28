البرلمان البريطاني يصوت لصالح اعتبار حزب الله اللبناني بجناحيه منظمة إرهابية

قام البرلمان البريطاني بتصويت لصالح اعتبار حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري"منظمة إرهابية".

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية مطلع الأسبوع الجاري، إدراج الجناح السياسي لحزب الله اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وبعد تصويت البرلمان لصالح القرار، يواجه كل متهم بالانتماء إلى حزب الله أو دعمه داخل المملكة المتحدة، عقوبة بالسجن تصل

إلى عشر سنوات.

وفسرت الحكومة البريطانية قرارها، بالقول إن حزب الله يواصل التزود بالسلاح خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفة أن دعم حزب الله لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد "أطال أمد النزاع وزاد من أعمال القمع العنيفة والوحشية للنظام ضد الشعب

السوري".

وسبق أن فرضت الحكومة البريطانية حظرا على منظمة الأمن الخارجي والجناح العسكري لحزب الله في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكن دول أوروبا لم تتجاوب مع دعوات لإدراج الجناح السياسي للحزب على قائمة الإرهاب، تحسبا للتداعيات المحتملة لهذه الخطوة على العلاقات مع الحكومة اللبنانية التي تضم أعضاء من الحزب.

وكان حزب الله قد أدرج على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وجامعة الدول العربية.