ذكرت قناة "نيودلهي" التليفزيونية الهندية، أن 32 طائرة عسكرية اشتركت في المعركة الجوية الخاطفة بين الهند وباكستان أمس الأربعاء، وأن 8 طائرات هندية واجهت 24 باكستانية.
و أشركت القوات الجوية الهندية 8 مقاتلات منها 4 من طراز "سو-30 أم كا إي"، ومقاتلتان محدثتان من طراز "ميراج 2000"، وطائرتا "ميج – 21" قديمتان، سقطت إحداهما أثناء الاشتباك، بحسب مصادر القناة.
وأقحمت باكستان 24 طائرة، منها 8 من طراز "أف–16"، وأربع من نوع "ميراج الجيلالثالث"، و4 من طراز "جي أف–17 توندر" المشتركة مع الصين.
وذكرت القناة، أن الطائرات الثماني المتبقية لم تشترك في المعركة الجوية، وإنما كانت مصاحبة للسرب الباكستاني.
ولاحقت الطائرات التابعة لسلاح الجو الهندي نظيراتها الباكستانية، عقب قيام الأخيرة بقصف مناطق بالقرب من نقاط عسكرية على الحدود الفاصلة في إقليم كشمير.
وأعلنت وزارة الدفاع الباكستانية في وقت سابق، أن سلاح الجو الباكستاني أسقط طائرتين
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الباكستانية الجنرال آصف غفور، إن سلاح الجو أسقط مقاتلتين هنديتين انتهكتا الأجواء الباكستانية، مؤكدا أسر طيارين.
وتفاقمت الأزمة بين نيودلهي وإسلام آباد منذ 14 فبراير، عندما فجر انتحاري نفسه بقافلة تابعة للشرطة الهندية في ولاية جامو وكشمير شمالي الهند، حيث أعلنت جماعة "جيش محمد" الباكستانية الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 45 هنديا.
واتهمت الهند باكستان بدعم الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها "جيش محمد" ، ورفضت إسلام آباد الاتهامات وقالت إنها "لا أساس لها من الصحة"، ودعت نيودلهي لإجراء تحقيق مشترك في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة هندية تكشف عدد المقاتلات في الاشتباك الجوي الهندي الباكستاني الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.