قال المحامي ادريس سبأ، عضو هيئة المحامين بالرباط، نيابة عن موكله خالد عليوة، إن هذا الأخير “عاد إلى السجن بعد نفاذ مدة الرخصة الاستثنائية التي استفاد منها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وهي المدة التي كانت مخصصة من أجل الحضور في مراسيم دفن والدته”.
وأضاف سبأ، في توضيح بعث به إلى موقع “اليوم 24″، للرد على مضامين خبر نشره الموقع يوم السبت الماضي، تحت عنوان، “بعدما خرج من السجن لدفن والدته ولم يعد..عليوة يعود للواجهة ويحاضر في الحكامة في نشاط حزبي”، -أضاف- “سبق لهيئة الدفاع أن نبهت وكذبت الادعاء بأنه خرج من السجن ولم يعد له”.
وأشار إلى أن دفاع خالد عليوة، أوضح أنه “تمتع بالسراح بناء على قرار من الغرفة الجنحية الرابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2013”.
وأوضح المحامي أن تمتيع عليوة بالسراح بقرار قضائي معلل، “وضع حدا للاعتقال التحكمي الذي تعرض له”.
كانت هذه تفاصيل خبر دفاع عليوة: موكلي خرج من السجن لدفن والدته ثم تمتع بالسراح بقرار قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.