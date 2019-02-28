دفاع عليوة: موكلي خرج من السجن لدفن والدته ثم تمتع بالسراح بقرار قضائي

قال المحامي ادريس سبأ، عضو هيئة المحامين بالرباط، نيابة عن موكله خالد عليوة، إن هذا الأخير “عاد إلى السجن بعد نفاذ مدة الرخصة الاستثنائية التي استفاد منها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وهي المدة التي كانت مخصصة من أجل الحضور في مراسيم دفن والدته”.

وأضاف سبأ، في توضيح بعث به إلى موقع “اليوم 24″، للرد على مضامين خبر نشره الموقع يوم السبت الماضي، تحت عنوان، “بعدما خرج من السجن لدفن والدته ولم يعد..عليوة يعود للواجهة ويحاضر في الحكامة في نشاط حزبي”، -أضاف- “سبق لهيئة الدفاع أن نبهت وكذبت الادعاء بأنه خرج من السجن ولم يعد له”.

وأشار إلى أن دفاع خالد عليوة، أوضح أنه “تمتع بالسراح بناء على قرار من الغرفة الجنحية الرابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2013”.

وأوضح المحامي أن تمتيع عليوة بالسراح بقرار قضائي معلل، “وضع حدا للاعتقال التحكمي الذي تعرض له”.