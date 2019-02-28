الاتحاد الأروبي يضاعف متاعب الريال ويعاقب راموس بسبب تعمد تلقي البطاقة الصفراء

ضاعف الاتحاد الأروبي لكرة القدم، مشاكل فريق ريال مدريد الإسباني، فبعد هزيمته القاسية، أمس الأربعاء، على يد غريمه التقليدي برشلونة، وإقصائه من منافسات كأس المالك، ها هي عقوبة جديدة تسلط على النادي من قبل “الويفا” بخصوص البطاقة الصفراء التي تلقاها قائده ومدافعه البارز، سيرجيو راموس.
وكشفت التحقيقات التي فتحها الاتحاد القاري للعبة، أن راموس تعمد الحصول على بطاقة صفراء، في آخر دقائق مباراة ذهاب ثمن نهائي عصبة الأبطال، أمام أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك بهدف الغياب عن مباراة العودة حتى يكون بدون بطاقات في دور ربع النهائي.
لذلك، قرر الاتحاد الأروبي توقيف اللاعب لمباراتين اثنتين، الأولى ستكون إياب ثمن النهائي، الأسبوع المقبل، وذهاب ربع النهائي، في حال ما أكد الفريق الملكي تأهله لهذا الدور.
وكان الريال قد انتصر على أجاكسفي مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وهي النتيجة التي تجعله أكبر المرشحين لبلوغ الدور الموالي.
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