هام للطلبة المغاربة.. هذه الشروط الجديدة للاستفادة من المنح الجامعية -التفاصيل

من أجل ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح الجامعية، ولضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ثم لاستهداف الطلبة المعوزين، صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لها.

وينص مشروع المرسوم على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي، والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي.

كما يحدد المشروع الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.

وستنعقد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على صعيد كل جامعة، المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث·

وستقوم اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار، كما يلزم المشروع كل طالب ممنوح، يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه.