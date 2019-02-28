نتنياهو: الاتهامات هدفها إسقاطي.. سأحكم لسنوات عديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حمّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما وصفه بـ"معسكر اليسار"، مسؤولية دفع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى تقديم لائحة اتهام ضده بتهم "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، فيما تعهد بتفنيد كافة الشبهات الجنائية ضده.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نتنياهو مساء اليوم، الخميس، للرد على قرار مندلبليت الذي أعلن عنه في وقت سابق من مساء اليوم، وقال إن اليسار شرع في "حملة صيد" ضده لإسقاط حكم اليمين بقيادته في محاولة لصعودهم إلى السلطة.

واتهم نتنياهو المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، والمدعية العامة لمنطقة تل أبيب، ليئات بن آري، بالتمييز ضد ناشطي اليمين وإنفاذ انتقائي للقانون، وقال: "بن آري منعت في العام 2013 التحقيقات ضد تسيبي ليفني بحجة أن ذلك يعد تدخلا في الانتخابات، هل من قبيل الصدفة تصرّف نيتسان بتمييز ضد ناشطي اليمين، وعمل على إنفاذ انتقائي للقانون؟ بات ذلك واضحًا هناك قانون واحد يطبق على الجميع، وقانون واحد مخصص ضد نتنياهو، هناك قواعد انتخابية للجميع وقواعد مخصصة لنتنياهو".

وتعهد نتنياهو بتفنيد كافة الشبهات الجنائية ضده، وقال: أؤكد لكم، كل الادعاءات سوف تنهار وتنسف لن يتبقى منها ولو حتى ذكرى غبار، وذلك عندما اواجه شهود الملك الذين شهدوا زورًا ضدي وأدلوا بشهادات كاذبة.

وقال "أنا اعتزم أن أواصل خدمة الدولة من منصب رئيس الحكومة، لسنوات طويلة"، وشدد على أن "مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مغرضة للإطاحة بي".

ووصف نتنياهو اتهامه بالفساد بأنها "مطاردة غير مسبوقة ضده، وملاحقة سياسية تهدف إلى إسقاط اليمين، وإعادة اليسار للسلطة"، مضيفًا أن "بيت الورق هذا سينهار برمته"؛ وقال نتنياهو: "أنا المتهم الوحيد في التاريخ بـ‘التغطية الإيجابية‘، لا شيء في القانون يصف التغطية الإيجابية في الأخبار على أنها رشوة".

وأشار نتنياهو، الذي استهل خطابه بالتركيز على ما اعتبرها من "إنجازاته السياسية"، وعلى رأسها العلاقات الخارجية لإسرائيل وسطوتها الأمنية في المنطقة، إلى أن "معسكر اليسار لا يستطيع الانتصار على معسكر اليمين في الانتخابات من خلال صناديق الاقتراع، لذا يحاولوا الضغط عبر وسائل الإعلام ودفعوا المستشار القضائي لتقديم لائحة اتهام ضدي بعد عقد جلسة اجتماع دون أي داعي، ما يهمه هو التأثير على نتائج".

وقال إن "ما حصل هو لأمر خطير لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل، إذ سيتم وللمرة الأولى عقد جلسة استماع قبل إجراء انتخابات عامة". ووصف لوائح الاتهام ضده بفرية تندرج في إطار حملة ملاحقة لا تستهدفه فقط بل تستهدف أفراد عائلته أيضا"، معتبرًا أن هناك "حملة مطاردة ضده حاولت حياكة 6 ملفات فساد ضدي وضد زوجتي".