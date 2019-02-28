انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير جديد في حكومة ماي يقدم استقالته بسبب "بريكست" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 مساءً - تقدّم وزير الزراعة البريطاني، جورج يوستيس، باستقالته من الحكومة البريطانية؛ بسبب قرار رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بالسماح بتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكتب يوستيس في بيان الاستقالة الذي نُشر جزء منه، اليوم الخميس: "أمر محزن للغاية أن أقرّر الاستقالة من الحكومة بعد قرار هذا الأسبوع بشأن السماح بتأجيل بريكست".

واعتبر يوستيس قرار تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه قد يسمح بفرض شروط مقابل أيّ فترة تمديد مطلوبة.

ومع استقالة يوستيس، بلغ عدد الوزراء البريطانيين المستقيلين بسبب "بريكست"، منذ يوليو الماضي، 14 وزيراً.

وكان البرلمان البريطاني أيّد، أمس الأربعاء، نسخة معدّلة للخروج من الاتحاد الأوروبي قدّمتها ماي، تحمل إمكانية تأجيل الخروج.

ووافق البرلمان على الخطة المؤلفة من ثلاث خطوات التي كشفت عنها ماي، والتي من شأنها أن تمنحها مزيداً من الوقت لإعادة التفاوض على اتفاق توصلت إليه مع بروكسل في 2018.

واتخذت بريطانيا قراراً بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.

وفي 29 مارس 2017، بدأت بريطانيا رسمياً عملية الخروج من الاتحاد؛ عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج، وتنتهي هذه المدة في 29 مارس المقبل.

ووعدت ماي بأنها إذا أخفقت في إعداد اتفاق بديل معدّل، بحلول 27 فبراير الجاري، فإنها ستمنح البرلمان الفرصة للتصويت على الخطوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يحاول بعض النواب استغلال ذلك؛ في محاولة تهدف إلى انتزاع السيطرة على عملية الخروج من يد الحكومة.

وتحاول ماي إدخال تعديلات على اتفاق الخروج من التكتل، قبل طرحه لتصويت آخر في البرلمان البريطاني.

وإذا أخفقت تلك المحاولات فسيتعيّن على ماي أن تتخذ قراراً بشأن تأجيل الخروج الرسمي، أو المخاطرة بالانسحاب دون اتفاق، في 29 مارس المقبل، ومن شأن ذلك أن يعرّض خامس أكبر اقتصاد في العالم للخطر.