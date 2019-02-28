موقع فرنسي يحذر من أنشطة قطر والإخوان في أوروبا

حذر موقع "ميديا بارت" الفرنسي من المآرب الحقيقية لأنشطة قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا،

ولفت الموقع الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية إلى أن الخارطة الإخوانية المشبوهة، تبدأ طريقها من أوروبا بدعم من قطر.

وذكر أن "تنظيم الإخوان يتلقى أموالاً بسخاء من النظام القطري الحاكم عبر منظمات المجتمع المدني في أوروبا مثل "قطر الخيرية" في لندن.

وندد الموقع الفرنسي بصمت الأحزاب السياسية الأوروبية ووسائل الإعلام، لا سيما الفرنسية، من هذا التوغل الإخواني المتصاعد في أوروبا بدعم من قطر.

وتساءل "ميديا بارت" ما طبيعة هذا التغافل المتعمد عن مصدر تمويل المؤسسات التابعة لقطر في أوروبا؟ هل يعود لعدم معرفة أنه تجاهل متعمد؟

ولفت إلى أن خطورة الوضع تكمن في خطابات الكراهية والعنف التي يبثها التنظيم، عبر المنابر القطرية في أوروبا، والفتاوى والآراء الجدلية المتطرفة التي يدعو إليها شيوخهم.

ودلل الموقع الفرنسي على أمثلة لهذه الشخصيات، التي تحمل أيديولوجية تنظيم الإخوان الإرهابي بـ"يوسف القرضاوي" المقيم في قطر، ويحمل جواز سفر دبلوماسي.

ووصف "ميديا بارت" خطابات الإخواني يوسف القرضاوي بـ"التحريضية ضد التعايش السلمي في المجتمعات الأوروبية."