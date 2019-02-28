أبوظبي توحد السراج وحفتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر خلال اجتماعهما في أبوظبي بالإمارات على الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس. وقالت البعثة إنه بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور غسان سلامة، اتفق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة كما على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.



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