كرواتي يلقي بأطفاله الأربعة من الطابق العلوي

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وتم إلقاء الأطفال، وأعمارهم 3 و5 و7 و8 أعوام، في وقت مبكر اليوم الخميس من ارتفاع نحو ستة أمتار.

وأصيب الطفلان الأكبر سنا بكسور عظمية خطيرة، بينما كان الطفلان الأصغر أقل تضررا.

وتحاول الشرطة الكرواتية التي اعتقلت الأب البالغ من العمر 54 عاما تحديد حالته العقلية.

وبحسب وكالة "اسوشيتد برس" فإن الحادث قد وقع في جزيرة باغ الكرواتية بالبحر الأدرياتيكي.