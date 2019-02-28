نتانياهو: مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مغرضة من المعارضة للإطاحة بي

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على أنّ "مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مغرضة من المعارضة للإطاحة بي"، بعد قرار النائب العام توجيه لائحة اتهام ضدّه.
وأوضح في بيان متلفز، "أنّه يعتزم تولّي رئاسة الحكومة لفترة طويلة، على الرغم من هذه المزاعم"، في حين تجري انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان".
وكان قد أعلن النائب العام الإسرائيلي، "أنّه قرّر توجيه لائحة اتهام بحقّ نتانياهو، تتضمّن تلقّي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
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