النشرة: قوة من المخابرات ضبطت أسلحة وذخائر تحت خيمة بعرسال كان يسكنها "رعد العموري"

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "قوة من مخابرات الجيش اللبناني ضبطت أسلحة متوسطة وذخائر، بعد عملية حفر قامت بها تحت إحدى الخيم الفارغة في مخيم النور بوادي حميد في عرسال، الّتي كان يسكنها رعد حمادة الملقب بـ"رعد العموري" والّذي قُتل على يد مجموعة من "جبهة النصرة" بإنزاله من أحد الباصات أثناء انسحابها من عرسال في 3 آب 2017؛ بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وذكر أنّ "العموري كان يرأس مجموعة من العصابات المقرّبة من المجموعات الإرهابية الّتي عملت على ترويع وقتل عدد من أهالي بلدة عرسال وأبناء المنطقة".