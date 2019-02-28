النشرة: ملف المونسنيور منصور لبكي أصبح على طاولة البابا فرنسيس

عَلِمت "النشرة" أنّ ملف المونسنيور منصور لبكي، أصبح على طاولة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس، بمبادرة من سفير لبنان السابق لدى الكرسي الرسولي أنطونيو العنداري، وقد قدّمه لقداسة البابا خلال تولّيه مهامه.

وفي مبادرة لافتة، حمّل قداسة البابا السفير عنداري، هدية إلى المونسنيور لبكي، هي نسخة موقّعة منه لكتابه الأخير "الله شاب".