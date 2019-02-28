الدفاع المدني: فتح طريق ترشيش- زحلة وسحب ثلاث سيارات احتجزت اثر تراكم الثلوج

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على فتح طريق ترشيش- زحلة، بالإضافة إلى سحب ثلاث سيارات احتجزت بسبب تراكم الثلوج، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".
وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا أيضًا على مساعدة المواطنين وإزالة الثلوج الّتي تراكمت على طريق عام بعقلين - بيت الدين - الشوف، كما وعملوا على تسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".
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