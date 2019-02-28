باسيل: الاستمرار باتخاذ قرارات شعبوية كالدرجات ‏في السلسلة تهدد مصير كل الناس

علمت قناة ال OTV أن الجلسة شهدت مداخلة طويلة للوزير جبران باسيل، اعتراضا على إقرار الدرجات الست للاستاذة المتمرنين، مشيرا الى "أن الاستمرار في اتخاذ قرارات شعبوية ‏كسلسلة الرتب والرواتب والدرجات ترضي قسماً من الناس لبعض الوقت لكنها تهدد مصير كل الناس"، لأن استمرارَ هذا النهج يعني حُكماً أن الوضعَ الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور".

واعتبر باسيل ان "البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة". وأضاف أن "أقول لكم ذلك، وأنا أعرف ان كلامي يخسّرني شعبياً، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ‏ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤّمِن حقوقاً مالية لفئة من الناس وانت تعلم أنها سترتدُ سلباً على وضْع جميع الناس"؟

ولفت باسيل إلى "أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية ‏لنفهم ان رفع سقف الانفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوعٌ من الانتحار، فالمالُ أرقامْ لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة لكي لا يحمِّلَنا الناس مسؤوليةَ الانهيار لا سمح الله".

وختم باسيل كلامَه قائلاً: "لن نسكت أبدا عن أي قرارٍ او إجراءٍ يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفةُ هذا الموقف شعبيا علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم".