أعلن رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب أن "الشبان الذين وجهوا نداء استغاثة بعدما حاصرتهم الثلوج في محلة عين الخيار اعالي جبال عكار، يعانون من وضع سيء، موجها نداء الى فريق المساعدة للعمل على إغاثة المحاصرين وإجلائهم".
وكان ديب قد توجه على متن جرافة تابعة لوزارة الاشغال الى مكان المحاصرين، فور تبلغه نداء الاستغاثة وتحديد الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلوج حاصرت شبانا في اعالي جبال عكار والعمل جار لإنقاذهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.