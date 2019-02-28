الهيئة الإنجيلية تعلن أسماء الفائزين بجائزة صموئيل حبيب للتميز المجتمعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية، أسماء الفائزين بجائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل المجتمعي والتطوعي لهذا العام 2019.

وأعلنت اللجنة المنظمة للجائزة فوز جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بسوهاج، وبدأت العمل كراع ومسؤول عن الأطفال المصابين بشلل الأطفال بمحافظة سوهاج، ثم تطورت الفكرة إلى أن أصبحت الجمعية تلبي الاحتياجات المجتمعية بمختلف مجالاتها مما أكسبها قاعدة شعبية عريضة.

كما فاز بالجائزة القس إميل زكي راعي الكنيسة الإنجيلية بالقللي سابقًا، وتخرج في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة 1958، وحصل على ماجستير اللاهوت الرعوي والمشورة من جامعة برينستون 1971 ، وهو أول من نفذ قرار السنودس بالتقاعد في سن السبعين وعمل بالبحث في تاريخ الكنيسة الإنجيلية.ُّ

كذلك حصل على الجائزة القس سليمان صادق راعى الكنيسة الإنجيلية بالفجالة سابقًا، وهو من من مواليد النخيلة عام 1934، وتخرج من كلية اللاهوت عام 1957، وأن تنصيبه قس راعيًا للكنيسة الإنجيلية بنزلة رومان 1959 واهتم كثيرًا بالأنشطة الرعوية خاصة مع الشباب، كما اهتم بالأنشطة الاجتماعية وأسس ملجأ فولر لخدمة الأيتام.​